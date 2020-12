Vincere per chiudere, con novanta minuti di anticipo, il discorso qualificazione. Il Napoli, all’AFAS Stadion di Alkmaar, ha la possibilità di agganciare subito i sedicesimi di Europa League battendo l’AZ, staccato attualmente di due punti in classifica. Gli azzurri, dopo il passo falso iniziale proprio contro gli olandesi, hanno centrato solo vittorie e comandano il girone: i quotisti di 888sport.it vedono così Insigne e compagni nettamente favoriti a 1,80 rispetto al 4,10 dei padroni di casa con il pareggio in quota a 3,80. Le due squadre sono abbonate all’Under, sei su otto gare totali in Europa, ma l’Over, dato a 1,71, si fa preferire a una sfida con meno di tre gol, in quota a 2,14. Così se l’1-2 a favore del Napoli, stesso punteggio del blitz a Fiume contro il Rijeka, si gioca a 8,00 quello dei padroni di casa dell’Az pagherebbe 12 volte la posta.