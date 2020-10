La vittoria alla Reale Arena, contro i padroni di casa della Real Sociedad, ha rilanciato fortemente le quotazioni del Napoli nel girone di Europa League. Sebbene a comandare il raggruppamento siano sempre gli olandesi dell’AZ Alkmaar, a punteggio pieno dopo due giornate, rimangono però Insigne e compagni i grandi favoriti per la vittoria nel gruppo F. secondo i quotisti, il Napoli che passa il turno da prima della classe è certo o quasi vista la quota di 1,57.



Dietro i partenopei ci sono gli spagnoli della Real Sociedad: la formazione di Alguacil è data vincente a 4,00. Nonostante le due vittorie consecutive, i biancorossi dell’AZ Alkmaar non sembrano riscuotere grande fiducia visto che in quota sono a 5,00. Praticamente già fuori il Rijeka il cui successo nel girone pagherebbe 100 volte la posta.