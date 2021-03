Di scena al Teatro dei Sogni. Nonostante la variante inglese e l'aumento dei contagi, il Milan sarà di scena a Manchester nell'andata degli ottavi di Europa League contro lo United, fissata per giovedì alle 18.55. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come non ci sono problemi nemmeno per City-Gladbach, Tottenham-Dinamo Zagabria e Arsenal-Olympiacos.