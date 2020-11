Il Milan è vicino alla conquista della qualificazione ai sedicesimi di finale nel girone H di Europa League. Ma non da prima della classe. Il pareggio in Francia contro il Lille, capolista a 8 punti, ha fatto dubitare i betting analyst che ora propongono il primo posto del girone a 2,00. La squadra di Christophe Galtier, invece, è la grande favorita come dimostra la quota di 1,80 da parte dei bookmaker inglesi. Il secondo successo consecutivo dello Sparta Praga contro il Celtic ridà una piccola speranza ai cechi che, riferisce agipronews, passano da 25,00 della scorsa giornata a 15,00.