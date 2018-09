Hanno sofferto un po’ più del previsto, ma alla fine entrambe hanno vinto nell’esordio stagionale in Europa League. Per Lazio e Milan, dunque, si fa più facile il cammino verso la qualificazione al prossimo turno, che secondo i bookmaker arriverà da prime della classe. Facilissimo, nel Gruppo F, che il Milan - dopo la vittoria di ieri con il Dudelange - arrivi davanti a tutti, complice lo spessore delle avversarie e il pareggio di ieri tra Olympiacos e Betis, cha ha già proiettato i rossoneri soli in vetta: mantenere la posizione fino al termine del girone è una possibilità da 1,55 secondo gli analisti di Stanleybet.it.