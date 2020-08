Tutto più difficile per la Roma, che giovedì alle 18:55 affronta il Siviglia dell'ex dirigente (poco amato) Monchi. E sarà dura la vendetta per i giallorossi visto che gli spagnoli (terzi con 70 punti come l'Atletico Madrid nella Liga appena conclusa) sono favoriti a quota 2,25. A 3,40 il pareggio, mentre Dzeko e compagni devono cercare un segno «2» bancato a 3,25. Da «Under 2,5» entrambe le partite. In Inter - Getafe l'esito è proposto a 1,62, in Siviglia - Roma la quota sale a 1,76. Sulla lavagna antepost invece la squadra da battere è il Manchester United, protagonista di un grande finale di stagione e favorito per la vittoria della competizione a 3,00 volte la posta, ma la squadra di Conte può dire la sua visto che è seconda in lavagna a 5,50. Bayer Leverkusen (7,50,) Wolverhampton (8,00), e Siviglia (8,00) precedono la Roma, che si gioca anche un posto per la prossima Champions a quota 17,00.