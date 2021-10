L’avvio dell’Europa League 2021/22 non è stato di certo entusiasmante per le due squadre italiane, Napoli e Lazio, partite con ambizioni di vittoria finale e scese nel gradimento dei bookie dopo le prime due giornate dei gironi. Per gli esperti, infatti, le due rappresentati del Belpaese restano comunque nel novero delle squadre più accreditate per alzare la coppa nella finalissima di Siviglia, in quota a 20, ma vedono salire davanti a loro un terzetto formato dal West Ham, favorita numero uno proposta a 12, ed il duo Bayer Leverkusen e Lione, ancora a punteggio pieno come gli Hammers, che si giocano a 18. Stessa quota delle italiane per il Leicester, ultima insieme alla formazione di Spalletti nel girone C, e per la Real Sociedad partita a rilento con due pareggi consecutivi.