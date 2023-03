Real Sociedad-Roma (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Europa League. All'Estadio Municipal de Anoeta a San Sebastian si (ri)parte dal 2-0 per i giallorossi all'andata allo Stadio Olimpico firmato da El Shaarawy e Kumbulla (espulso nell'ultima partita di campionato persa in casa contro il Sassuolo), oggi entrambi in panchina. Dove si accomoda pure Abraham, preservato da Mourinho in vista del derby di domenica con la Lazio. Al centro dell'attacco giallorosso gioca Belotti, supportato da Dybala e capitan Pellegrini.



I padroni di casa allenati da Alguacil non possono contare sull'ex di turno: l'attaccante nigeriano Umar Sadiq, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio a inizio stagione.

Arbitra il romeno Kovacs, assistito dai connazionali Marinescu e Artene con Fesnic quarto uomo, al Var i tedeschi Dankert e Storks. Occhio ai cartellini gialli: sono diffidati Spinazzola e Matic, che però non è nemmeno in panchina fermato da un virus intestinale.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Mendez; Oyarzabal, Sorloth. (A disp. Zubiaurre, Sola, Illarramendi, Barrenetxea, Carlos Fernandez, Cho, Munoz, Kubo, Guevara, Navarro, Pacheco, Turrientes). All. Alguacil.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. (A disp. Boer, Svilar, Abraham, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Zalewski, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy). All. Mourinho.