Rennes-Milan LIVE, formazioni ufficiali: Jovic e Musah dal 1', c'è Gouiri

Redazione CM

Secondo round, si va in scena. Rennes e Milan si affrontano alle 18.45 al Roazhon Park nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte dal 3-0 dell'andata in favore della squadra di Stefano Pioli (doppio Loftus-Cheek e Leao): il Diavolo avrà quindi a disposizione due risultati utili su tre, mentre i francesi di Julien Stéphan dovranno vincere con quattro gol di scarto per passare il turno o con tre gol di scarto per portare la sfida ai supplementari. Venerdì 23 febbraio alle ore 12 il sorteggio degli ottavi di finale.



Il Milan ha superato quattro degli ultimi cinque incontri a eliminazione diretta contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee, l'ultima volta contro il Lione nei quarti di finale della Champions League 2005/06. Per il Lione sarà la sesta partita contro un'avversaria italia in Europa League: doppia sfida ai gironi con l'Udinese nel 2011/12 (un pareggio, una sconfitta), poi con la Lazio nel 2019/20 (una vittoria, un pareggio) e il 15 febbraio scorso contro il Milan (sconfitta).



Rennes a trazione anteriore, Stéphan schiera dal 1' Gouiri, Desiré Doué, Kalimuendo e Terrier. Pioli risponde con Musah e Jovic titolari, rifiatano Loftus-Cheek e Giroud.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, OMari, Theate, Truffert; D. Doué, Bourigeaud, Santamaria, Terrier; Kalimuendo, Gouiri.



MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Leao.