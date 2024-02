Milan, Ibrahimovic vota Conte ma è Thiago Motta il candidato principale in caso di addio a Pioli

Daniele Longo

Stefano Pioli vuole vincere l’Europa League e ha messo questo obiettivo davanti al campionato. Solo così si può leggere la scelta di schierare i titolari a Rennes nonostante il 3-0 dell’andata. Da un lato c’è il desiderio di regalare un trofeo che manca nella bacheca del Milan, dall’altro la convinzione che in tal caso la conferma nella prossima stagione sarebbe quasi scontata.



CICLO FINITO - Sui social continua a spopolare l’hashtag #Pioliout da parte dei tifosi rossoneri che considerano ormai finito da tempo il ciclo del tecnico emiliano al Milano. La dirigenza si vuole prendere il tempo necessario per analizzare a 360 gradi ogni aspetto. I giocatori sono ancora dalla parte dell’allenatore ma questo fattore può non bastare perché i risultati, oggi, sono molto lontani dalle aspettative iniziali e non si notano miglioramenti sostanziali rispetto ai tanti difetti palesati nella prima parte di stagione.



MOTTA CANDIDATO FORTE - Su Pioli resta l’ombra di Thiago Motta. Ad oggi il tecnico del Bologna può essere considerato il candidato forte in caso di svolta sulla panchina. Il Milan sta studiando Thiago Motta da mesi ed è sempre più affascinato dalla capacità di valorizzare i giovani, da una proposta di calcio offensiva ma allo stesso tempo equilibrata e da una ottima comunicazione. Ecco perché l’ex Spezia convince di più rispetto alle altre soluzioni estere che sono state sondate nelle scorse settimane. Non è certamente un mistero il gradimento nei confronti di Conte con Ibrahimovic sponsor principale ma il tecnico salentino sembra voler aspettare il Bayern Monaco.