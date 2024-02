Milan, da Buongiorno a Lacroix: tutti i nomi sul mercato in difesa

Daniele Longo

Il Milan guarda già alla prossima stagione. La dirigenza rossonera ha individuato nella difesa il reparto che potrà vedere dei cambiamenti sia in entrata che in uscita sul calciomercato. Buongiorno del Torino resta il grande obiettivo, nonostante il tentativo del mese scorso non andato a buon fine. Nel nostro focus video il borsino dei candidati: