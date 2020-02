L’incrocio con il Siviglia dell’ex Monchi era scontato o quasi in casa Roma. I giallorossi, dopo aver eliminato con qualche fatica il Gent, si troveranno faccia a faccia contro la formazione spagnola attuale quarta forza della Liga e vincitrice di 5 Coppe Uefa/Europa League. Un impegno non semplice dunque per la formazione di Fonseca che, quest’anno, vive di alti e bassi. I betting analyst per la sfida al Sánchez-Pizjuán vedono nettamente avanti i biancorossi il cui successo si può giocare a 1,95 rispetto al 3,75 dei capitolini. L’Under, 1,75, è leggermente inferiore all’Over, 1,97: proprio per questo motivo l’1-0 in favore dei ragazzi di Lopetegui, che in casa non hanno ancora subito gol in Europa League, è il risultato esatto più probabile e si può giocare a 6,75. Il medesimo punteggio ma a favore di Dzeko e compagni pagherebbe 10 volte la posta.