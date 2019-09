Dopo la due giorni di Champions League, oggi ha preso il via ufficialmente anche l’Europa League. In seguito alle partite delle 18.55, che hanno visto impegnata anche la Lazio di Simone Inzaghi contro il Cluj, alle 21.00 scende in campo la Roma di Paulo Fonseca all’Olimpico contro l’Istanbul Basaksehir. In contemporanea, sempre per il Gruppo J, si gioca la sfida tra Borussia M’Gladbach e Wolfsberger. Fonseca per l’esordio stagionale nella competizione europea deve rinunciare agli infortunati Smalling, Zappacosta, Perotti e Under; negli ospiti allenati da Okan Buruk sono tutti presenti per il match. Un match da non sottovalutare per la Roma, che assieme al Gladbach è sicuramente la favorita per il passaggio del turno; la squadra di Istanbul è invece la mina vagante del girone. L’arbitro del match sarà lo spagnolo Xavier Estrada Fernandez, che ha diretto già una volta sia la Roma che il Basaksehir. Contro i giallorossi il precedente è positivo, con la Roma che vinse 4-2 a Vienna contro l’Austria Vienna. Negativo il precedente contro i turchi, con Estrada Fernandez che li diresse proprio nella sconfitta casalinga contro lo Shakhtar di Fonseca.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ROMA - Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.



ISTANBUL BASAKSEHIR - Gunok; Caicara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy; Aleksic, Mehmet Topal, Irfan kahveci; Visca, Guldbrandsen, Arda Turan.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Primo precedente ufficiale nelle coppe europee tra le due squadre. La Roma ospita una squadra turca per la quinta volta nella sua storia con un bilancio di 3 vittorie e un pareggio. Il precedente più recente risale al 3 marzo 2004 quando i capitolini vinsero 2-0 contro il Gaziantepspor ai 16esimi di finale ribaltando lo 0-1 del match d’andata. L'unica occasione in cui una squadra turca è riuscita a tornare a casa indenne dall'Olimpico risale al 13 marzo 2002: il Galatasaray pareggiò 1-1 nella seconda fase a gironi dell'edizione 2001-02 di Champions League. Per Fonseca sarà la terza partita contro il Basaksehir, ma la prima da allenatore della Roma. Negli altri due precedenti, con lo Shakhtar in Europa League, due successi per il portoghese. Sarà la prima contro la Roma, invece, per Buruk; che affrontò e segnò alla Roma da giocatore quando vestiva la maglia dell’Inter.



