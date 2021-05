Dopo la due giorni di Champions, che ha decretato la finale tutta inglese tra Manchester City e Chelsea, la settimana europea si chiude con il giovedì di Europa League. In programma il ritorno delle semifinali: ancora scossa dal terremoto Mourinho, la Roma affronta una mission impossibile. All'Olimpico, infatti, arriva il Manchester United, vittorioso 6-2 sette giorni fa all'Old Trafford. La finale è obiettivo praticamente utopistico, Fonseca cercherà di salutare la competizione continentale con dignità. In contemporanea, l'Arsenal proverà a rimontare il 2-1 subito in Spagna per mano del Villarreal: ai Gunners, di scena in casa all'Emirates, basta l'1-0 per approdare in finale.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Roma-Manchester United (ore 21, Sky)



Roma (3-4-1-2): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Bruno Peres; Mkhitaryan; Mayoral, Dzeko



Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani



Arsenal-Villarreal (ore 21, Sky)



Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Luiz, Gabriel, Xhaka; Elneny, Partey; Saka, Odegaard, Pepè; Aubameyang



Villarreal (4-3-3): Rulli; Mario Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Coquelin; Chuckwueze, Gerard Moreno, Alcacer