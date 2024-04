. Si riparte dallo 0-1 dell'andata a San Siro. Si attendono altre grandi emozioni all’Olimpico tra la squadra di Daniele De Rossi e quella di Stefano Pioli. Di seguito, tutti gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com.Giovedì 18 aprile, ore 21Arbitro: Szymon Marciniak (POL)Assistenti: Tomasz Listkiewicz (POL), Adam Kupsik (POL)Quarto ufficiale: Pawel Raczkowski (POL)VAR: Bartosz Frankowski (POL)AVAR: Pawel Raczkowski (POL)Mischia in area di rigore della Roma sulla battuta di un corner: Giroud protesta per un tocco di Smallin prima e di Mancini poi, ma l'on-field review mostra come, in realtà, sia proprio l'attaccante francese a toccare per primo di mano. Nessun rigore, ma fallo in attacco e calcio di punizione in favore della Roma

Intervento in scivolata in netto ritardo di Celik su Leao. Palla lontana, punita la veemenza del fallo. Rosso diretto deciso dal direttore di gara