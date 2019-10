Seconda vittoria europea all’orizzonte per la Roma che va in Austria per il match contro il Wolfsberger, con cui condivide il primato del Girone J. Chi vince dunque, va in testa da solo e i favoriti sono i giallorossi, a 1.80, i padroni di casa sono 4.20, il segno X vale 3.90. La squadra di Fonseca dovrà stare attenta specie in difesa, in Austria infatti la compagine della Carinzia è una vera macchina da gol con 15 gol realizzati nelle ultime 4 gare interne. Considerando anche i 4 gol degli austriaci nella gara d’esordio in Europa League e una media di 2,50 gol segnati a partita, si prevede un match ricco di spettacolo con l’Over a 1.62. Nella Roma dovrebbe esordire il nuovo acquisto Kalinic, che finora ha avuto poco spazio giocando appena 30 minuti: la sua rete europea si gioca a 2.60. La Roma dovrebbe volare ai sedicesimi da prima del girone, la vittoria del Gruppo J dei giallorossi è infatti a 1.36.