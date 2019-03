Dopo il pareggio in campionato contro il Sassuolo,: in palio c’è il passaggio ai quarti di finale. Di fronte ci sarà un Salisburgo chiamato ad una grandissima impresa, dopo il 3-0 subito per mano della squadra di Ancelotti al San Paolo. Napoli privo degli squalificati Koulibaly e Maksimovic e senza l’infortunato Raul Albiol: ci sono Chiriches e Luperto in difesa. Ancelotti ieri ha avvisato la squadra: niente calcoli contro il Salisburgo nonostante il risultato dell’andata. In campo il miglior Napoli per proseguire il cammino in Europa League, ormai unico obiettivo da qui a fine stagione degli azzurri.Walke; Lainer, Samalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Szoboszlai; Minamino, Dabbur.Meret, Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Callejon; Milik, Insigne.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match: solo una delle ultime 43 squadre che hanno perso 3-0 la partita d'andata in trasferta in un turno a eliminazione diretta di Coppa Uefa/Europa League è poi riuscita a ribaltare il risultato al ritorno e a qualificarsi: fu il Valencia a compiere l'impresa battendo 5-0 il Basilea al Mestalla e approdando così alle semifinali.: i precedenti risalgono al 1976-77 (Coppa delle Coppe), 1988-89 (Coppa Uefa) e 2014-15 (Europa League). Dopo avere perso le prime 4 sfide casalinghe europee contro squadre italiane senza segnare nememno un gol, il Salisburgo ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie e un pareggio incluso il 4-1 sulla Lazio della passata stagione. Inelle competizioni europee da quando ottenne una striscia di 3 successi di fila tra ottobre e novembre 2015. In 3 partite di Europa League quest'anno il Napoli ha già segnato un gol in più (8) di quelli messi a segno in 6 partite nella fase a gironi di Champions League (7).