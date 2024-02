Europa League, sarà ancora Feyenoord-Roma: avanti gli olandesi. Milan da '1' in casa con il Rennes

Passa dai playoff la rincorsa della Roma alla terza finale europea consecutiva, senza Josè Mourinho in panchina, sostituito da Daniele De Rossi, alla prima sfida internazionale da tecnico. Come nelle due precedenti stagioni per i giallorossi c'è ancora l'ostacolo Feyenoord, superato però brillantemente sia nel 2022 che nel 2023. Questa volta però Pellegrini e compagni partono indietro nelle quote: il segno «2» - uscito solo una volta nelle ultime 8 sfide europee – si gioca a 3,50, stessa quota del pareggio, mentre il successo olandese, come nell'ultimo precedente, è fissato a 2,05. Perfetto equilibrio invece tra Under 2.5 e Over 2.5, offerti entrambi a 1,85, mentre per il risultato esatto comanda l'1-1 a 6, sul secondo 1-0 consecutivo al "De Kuip" dato a 7. De Rossi si affiderà a Romelu Lukaku, a segno in 16 delle ultime 17 sfide nella competizione: un altro centro di Big Rom è proposto a 3,10 mentre il pericolo numero uno tra i padroni di casa è Santiago Gimenez, in pole a 2,30.



Anche il Milan, dopo il terzo posto in Champions, torna a disputare l'Europa League a tre anni di distanza dall'ultima sfida. La caccia al titolo dei rossoneri parte dalla sfida casalinga contro il Rennes, una prima assoluta che vede avanti il segno «1» a 1,63 contro il 5,25 del terzo colpo di fila in trasferta dei transalpini. Nel mezzo, a 3,90, l'opzione pareggio. Nonostante i rossoneri siano stati il penultimo attacco della Champions, per i quotisti avanti c'è l'Over 2.5, a 1,72, sull'Under 2.5 visto a 2, con anche il Goal, sempre a 1,72, in vantaggio sul No Goal fissato a 2. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Pioli si affida sulla voglia di rivalsa dei giocatori francesi in rosa: in pole c'è Olivier Giroud, a 2,37, con il bis di Theo Hernandez – match winner domenica contro il Napoli – che paga 5,80 volte la posta.



I rossoneri vogliono tornare a vincere in Europa dopo 17 anni: Leao e compagni sono terzi nella lavagna William Hill, a quota 10, dietro solamente al Liverpool grande favorito a 3, e al Bayer Leverkusen, rivelazione della stagione proposto a 10. Sale a 17 invece la rivincita della Roma, sconfitta l'anno scorso solo ai rigori della finalissima contro il Siviglia, con l'Atalanta – già al prossimo turno – ultima delle italiane a 21.