Omonia Nicosia-Sheriff Tiraspol, gara valida per il primo turno di Europa League è stata sospesa dall'arbitro sloveno Obrenovic al minuto 59' della ripresa perché, sul risultato di 2-0 per gli ospiti, l'assistente dell'arbitro è stato colpito in testa dal lancio di un bicchiere pieno da parte della tifoseria di casa. La gara è poi ripartita dopo 5 minuti di sospensione.