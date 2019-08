C’è da rimontare un gol e al Molineux Stadium il compito sarà duro per il Torino. In casa del Wolverhampton, dopo il 2-3 di una settimana fa, i granata cercano la rimonta nei playoff di Europa League, ma dovranno riuscire a battere con almeno due reti di scarto una squadra che dallo scorso maggio (contro il Liverpool) non ha più perso. Compito arduo secondo gli analisti Stanleybet, che offrono a 4,15 il segno «2» nella partita di domani e lo 0-2, primo risultato utile, a 20,00. Per il Wolves, riporta Agipronews, la quota è invece a 1,85, il pareggio pagherebbe 3,45. Viste le premesse, con il Torino obbligato a segnare e forse a scoprirsi, il Goal (la scommessa su entrambe le squadre a segno) ha buone chance a 1,75, mentre un’altra partita da almeno tre reti complessive viaggia a 1,85. Andrea Belotti è la prima speranza granata per il gol, a 2,75, Simone Zaza lo segue a 3,25, mentre per il Wolves c’è Pedro Neto a 3,75.