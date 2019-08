Dopo aver superato agevolmente il Debrecen, questa sera, alle ore 21, Il Torino ospita allo stadio Olimpico lo Shakhtyor Soligorsk per l'andata del terzo turno preliminare di Europa League. I bielorussi, che nel turno precedente hanno eliminato l'Hibernians, non sono da sottovalutare, come ha ribadito Mazzarri in conferenza stampa: "La squadra che andiamo ad affrontare ha già superato un turno, come noi. Dopo le prime due partite giocate, però, anche noi siamo più pronti: se facciamo quello che sappiamo fare credo che avremo buone possibilità di passare​". Il tecnico granata si affiderà al tandem d'attacco Zaza-Belotti, che tanto bene stanno facendo in questo inizio di stagione.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meite, Ansaldi; Zaza, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri



Shakhtyor: Klimovich; Matveichik, Rybak, Sachivko, Antic; Burko, Khadarkevich, Balanovich; Ebong; Kovalev, Bakaj. All. Tashuev