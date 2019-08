Domani sera il Torino affronterà lo Shakthyor Soligorsk, nell’andata del terzo turno preliminare di Europa Leauge. Walter Mazzarri ha presentato così la partita in conferenza stampa:



“La squadra che affrontiamo ha già superato il turno che abbiamo passato anche noi, man mano che andiamo avanti troviamo squadre sempre più forti. Dopo le prime due partite giocate, però, anche noi siamo più pronti: se facciamo quello che sappiamo fare credo che avremo buone possibilità di passare”.



Dopo aver giocato ad Alessandria la gara casalinga nel turno precedente, il Torino torna nel propria stadio: “Torniamo a giocare nel nostro stadio e questo per noi è importante. Il nostro pubblico ci ha spesso dato una mano a giocare le partite in un certo modo, in maniera aggressiva. Poi domani l’importante, giocando in casa, sarà anche non prendere gol”.



Mazzarri ha poi parlato della condizioni dei giocatori: “Baselli sta bene, è recuperato. Rincon non si può sapere se ha i 90 minuti nelle gambe finché non li farà. Per ora gli undici che volevo far giocare li avevo a disposizione, sono giocatori che anche l’anno scorso che hanno dato ampie garanzie. Anche domani avrà tre cambi a disposizione, per il momento non ho bisogno di altri giocatori”.



Il tecnico granata ha poi parlato di Zaza: “Inserendo Zaza l’altra settimana ho avuto l’opportunità di fare quello che per via dei tempi ristretti non ho fatto in ritiro. A Bormio ho focalizzato tutto sul 3-4-3, questa settimana ho invece lavorato anche sul 3-5-2 che può essere utilizzato anche a partita in corso. Domani possiamo giocare sia con un modulo che con l’altro. Prima della partita di ritorno con il Debrecen pensavo di giocare con il 3-4-3 e Zaza non avrebbe giocato, ma vedendolo come si è allenato ho cambiato idea. Se lui continua così sarà difficile tenerlo fuori. Con me chi sbaglia una partita si può trovare fuori in quella dopo, chi fa bene invece può giocare”.



Sul sorteggio: “Non conosco il Wolverhampton, ora conosco solo lo Shakthyor Soligorsk. Sono arrabbiato perché secondo me i sorteggi si devono fare dopo aver passato il turno, non prima. Questo può confondere”.



E sulla formazione bielorussa ha aggiunto: “Ho grande rispetto per l’avversario che affrontiamo domani, il calcio europeo si è evoluto. Tutti vanno a mille, tutti sanno la tattica, il calcio sta crescendo. Non ci deve passare per la testa che domani sarà una partita semplice”.



Sulla condizione della squadra: “Quelli che hanno giocato le partite con il Debrecen sono abbastanza avanti con la preparazione, quelli che hanno giocato sia all’andata che al ritorno sono già molto avanti. Domani non dipenderà tanto dalla condizione fisica ma dalla testa dei ragazzi, mi preoccupa di più questo. Non credo che ci sia un allenatore che voglia che la squadra sia passiva, a volte però capita che il gioco dell’altra squadra ti costringa a essere passivo. Il possesso palla fine a se stesso non serve, il possesso palla ti serve poi a verticalizzare e fare gol. Io confido molto nella forza dei miei giocatori”.



Infine su Bremer: “Bremer è il ragazzo che a me e il mio staff ha dato più soddisfazioni, era arrivato molto timido ma ha fatto dei progressi pazzeschi. E’ un giocatore sui cui si può contare, per me è un titolare”.



Poi su Bonifazi: “Le rotazioni serviranno se dovessimo andare ai gironi perché si giocherà giovedì e domenica, adesso giocando una volta alla settimana, se non ci sono infortuni importanti, possiamo andare avanti così. Aina si è accorciato le vacanze ed è bene che torni. Bonifazi ha pochi minuti sulle gambe però so che ci posso contare perché è un giocatore forte”.



Infine, Mazzarri ha parlato anche di Millico: “Millico ha avuto miglioramenti esponenziali, l’ho voluto portare subito in rosa con noi perché ho visto che ha delle potenzialità. Deve capire che tra la Primavera e la serie A c’è un divario molto grande, se continuerà a darmi ascolto penso che avrà un futuro importante”.