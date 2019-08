Si mette male per il Torino che in casa ha concesso tre gol al Wolverhampton, ne ha segnati due e ha mostrato qualche punto debole di troppo agli inglesi. Per accedere alla fase a gironi dell’Europa League i granata hanno bisogno di una vera impresa nella gara di ritorno al Molineux Stadium. Il tutto con una difesa in emergenza viste le assenze di Ansaldi, Nkoulou e i dubbi sulle condizioni di Bonifazi. Con queste premesse il successo del Torino è bancato a quota 3,90 su Betaland, mentre il Wolves di Nuno Espirito Santo sono favoriti a 1,90. A Belotti e compagni non basterebbe un pareggio proposto a 3,50. Alle stelle quindi la quota per il passaggio del turno del Torino che vale quota 9,00. Tra i risultati esatti il 2-3 (che porterebbe ai rigori) vale 49 volte la posta. Lo 0-2 sarebbe uno di quelli “benedetti” dai granata e vale quota 23. Numero fortunato. Lo score più probabile è invece l’1-1 a 6,75. Tra i marcatori invece i più attesi sono Belotti a 3,25 e Zaza a 3,50.