Si giocano questa sera gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. Lascende in campo alle 18.55 sul campo dello Shakhtar, ilospita il Manchester United a San Siro alle 21.00. Di seguitoArbitro: Antonio Mateu(Spagna)Assistenti arbitrali: Pau Cebrián Devís – Roberto del PalomarQuarto ufficiale: Xavier Estrada FernándezArbitro VAR: Alejandro Hernández HernándezAssistente VAR: Ricardo de Burgos Bengoechea- Ammonito Karsdorp per un intervento da dietro su Tete. Giallo corretto ed è molto pesante: era diffidato e dunque salterà l'andata dei quarti di finale di Europa League per squalifica.- Ammonito Marcos Antonio​ per simulazione. Il giocatore dello Shakhtar ha simulato un contatto con Diawara.- Ammonito Ibanez​ per un fallo ai danni di Solomon. Corretta la decisione del direttore di gara, il difensore non era nell'elenco dei diffidati.Arbitro: Felix(Germania)Assistenti arbitrali: Mark Borsch – Stefan LuppQuarto ufficiale: Christian DingertArbitro VAR: Marco FritzAssistente VAR: Sascha Stegemann- Chiede un rigore il Manchester United. James cade in area dopo un intervento in scivolata di Tomori che però ha colpito pienamente il pallone. L'arbitro è vicino e lascia proseguire, il Var conferma. Giusta la decisione, l'intervento è regolare.- Era in posizione regolare Castillejo, fermato dall'assistente dell'arbitro per un presunto offside. Il giocatore rossonero è stato fermato nei pressi dell'area di rigore del Manchester United.