La Uefa ha confermato la decisione di far disputare Inter-Getafe e Roma-Siviglia, le uniche sfide degli ottavi di Europa League la cui andata non è stata giocata, in gara secca, in Germania. Le restanti sei partite di ritorno degli ottavi di finale verranno giocate negli stadi delle squadre di casa.



GLI OTTAVI DI FINALE



Shakhtar Donetsk - Wolfsburg (andata 2-1)

Bayer Leverkusen - Rangers (andata 3-1)

Wolverhampton - Olympiacos (andata 1-1)

Manchester United - LASK (andata 5-0)

Basel - Frankfurt (andata 3-0)

Copenhagen - İstanbul Başakşehir (andata 0-1)

Getafe - Inter in gara unica in Germania

Roma - Sevilla in gara unica in Germania