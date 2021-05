All'Arena Gdansk di Danzica, la formazione spagnola cerca la sua prima affermazione in ambito internazionale, mentre i Red Devils hanno nel mirino il secondo successo nella competizione dopo quello del 2017 targato Mourinho.Dopo aver eliminato l'Arsenal in semifinale,Gli ultimi sette gol del Villarreal in UEL sono arrivati nel primo tempo, e deve ancora trovarsi in svantaggio alla fine del primo tempo nelle competizioni europee in questa stagione. Sorprendentemente,(7 vittorie, 5 pareggi), con gli uomini di Unai Emery che hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque di quelle partite. Inoltre, sono imbattuti contro avversarie non spagnole da 23 partite europee (16 vittorie, 7 pareggi — escluse le partite decise a tavolino).Arrivando attualmente da una sequenza di sette partite ufficiali in cui entrambe le squadre sono riuscite a segnare (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte) ed avendo la sua ultima UEL vinta nel 2017,Questo è in effetti successo molto spesso ultimamente, dato che cinque dei suoi ultimi 11 gol europei sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco.Sebbene quattro delle ultime cinque finali di UEL abbiano visto meno di 1,5 gol nel corso del primo tempo, l'abilità del Manchester United nel secondo tempo potrebbe vederlo ribaltare una tendenza che ha visto tutti e quattro gli scontri diretti precedenti concludersi 0-0. Oltre ad aver segnato una media di 2,25 gol a partita nelle fasi ad eliminazione diretta in questa stagione, il Manchester United ha fatto gol in tutte e 16 le partite di UEL ad eliminazione diretta giocate fuori dall'Inghilterra (9 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte).Giocatori da tenere d'occhio:, cinque dei quali arrivati nel primo tempo. Nel frattempo,(cinque gol), che ha segnato i gol di apertura in due delle tre partite in cui lui è riuscito a segnare in questa stagione di UEL.