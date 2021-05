Massimo Moratti, ex proprietario e primo tifosi dell'Inter, ha parlato a Calciomercato.com della situazione societaria dei nerazzurri:. Farà tutto e ha fatto di tutto per evitarla. Non so cosa succederà con l'allenatore e con gli altri (dirigenti e giocatori ndr). Il modo di fare di Conte? Ognuno agisce secondo il proprio carattere, non posso giudicareCerchiamo di accontentarci, abbiamo vinto un campionato bellissimo. I cambiamenti fanno parte della vita, magari portano a delle cose positive. Posso dare una mano all'Inter? Come allenatore sì...(ride)".