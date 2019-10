Dopo la vittoria per 4-0 nella prima giornata della fase a gironi di Europa League contro l’Istanbul Basaksehir, la Roma torna in campo contro il Wolfsberger. La squadra austriaca a sorpresa ha vinto 4-0 in trasferta contro il Borussia Monchengladbach ed è in vetta al girone coi giallorossi. Un match già importante per la squadra di Fonseca in ottica passaggio del turno. L’allenatore deve rinunciare a Lorenzo Pellegrini ed Henrix Mkhitaryan, che si sono infortunati nell’ultimo turno di campionato contro il Lecce. Turno di riposo anche per Pau Lopez, Kolarov e Dzeko. Arbitra l’incontro il portoghese Tiago Martins.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



WOLFSBERGER - Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.



ROMA - Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.​





STATISTICHE E PRECEDENTI - Roma e Wolfsberger non si sono mai affrontate prima. Contro squadre austriache, la Roma ha ottenuto tre successi ed un pareggio in quattro precedenti, vincendo sempre in Austria con quattro reti all’attivo. Mai un precedente tra il Wolfsberger e formazioni italiane. Sarà una primissima volta anche per Fonseca e Struber.



