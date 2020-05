Come ormai tutte le competizioni e manifestazioni previste nel periodo post Covid-19, anche l'Eurovision Song Contest si prende un anno di pausa. La Champions League della musica avrebbe dovuto svolgersi questa sera a Rotterdam, ma sarà sostituito da Europe Shine A Light, un evento televisivo ideato con lo scopo di unire tutti i paesi del vecchio continente attraverso la musica. Un'unione che si spera possa realizzarsi anche ad agosto con la Champions League e la prossima estate con il campionato Europeo di calcio itinerante. I 41 artisti previsti per Eurovision si esibiranno in contesti storici del loro Paese di provenienza.



A rappresentare l'Italia sarà Diodato, vincitore dell'ultimo Festival dei Sanremo, che canterà la sua Fai Rumore nel suggestivo scenario di un'Arena di Verona completamente vuota. "Riaccendere le luci dell'Arena, tempio della musica mondiale, è un gran privilegio", racconta Diodato. "Quando canti in un luogo storico, da solo, senti risuonare la tua voce, dopo aver compiuto un viaggio temporale, con un bagaglio diverso e hai la sensazione di essere in un tempo sospeso. Spero che tutti i luoghi di cultura possano tornare presto a riempirsi di vita".



Tra gli altri scenari storici che stasera accompagneranno Europe Shine A Light, ci saranno anche la Tour Eiffel di Parigi, l'Acropoli di Atene e l'Atomium nel Parco Heysel di Bruxelles. Oltre a Diodato,ci sarà anche spazio per un omaggio ai protagonisti delle edizioni passate: Mahmood, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro ed Ermal Meta, Il Volo, Francesca Michielin e Al Bano. L'anteprima su Rai1 partirà alle 20.35 e dalle 21 lo show andrà in onda anche su Rai Radio2, Rai4 e RaiPlay.