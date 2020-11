Secondo quanto riporta L'Equipe, il 5 marzo 2021 l'UEFA prenderà una decisione in merito al pubblico negli stadi per il prossimo Europeo, che come sappiamo è stato rinviato dal 2020 al 2021 a causa della pandemia Covid-19.



Gli scenari sono quattro, a seconda di come sarà la situazione della pandemia in quel momento



1) con la pandemia sotto controllo, prevede la presenza negli stadi del 100% del pubblico

2) prevede un'occupazione tra il 50 e il 100% in base all'andamento della pandemia

3) prevede l'occupazione di un terzo degli impianti

4) prevede l'intero Europeo a porte chiuse