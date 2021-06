Antonio Cassano, ex fuoriclasse di Roma, Milan, Inter, che ha brillato con la maglia dell'Italia in due Europei, quello del 2004 e quello del 2012, parla a Il Giornale degli Azzurri, che debutteranno venerdì contro la Turchia: "L’Italia non è tra le prime cinque d’Europa, ma è pronta a farle impazzire. La Francia è davanti a tutti, ha tre squadre e anche Benzema. Poi Inghilterra, Spagna, Belgio, Portogallo. L’Italia? Sulla carta non è tra le prime cinque, poi si vedrà. All’appello bisogna considerare che manca anche la Germania… Lineker dice che alla fine arrivano i tedeschi, io me li aspetto".