Il ct del, Robertoha diramato la lista dei 26 convocati del Belgio per i prossimi Europei. Fra gli 'italiani' presente l'intoccabiledell'Inter e c'è anche Driesdel Napoli, mentre per ora non sono inseriti in rosa Alexisdel Milan e Zinhodi proprietà dell'Inter ma in prestito allo Standard Liegi. I due sono stati inseriti nella lista delle riserve.Ecco l'elenco completo:Portieri: Courtois, Mignolet, Sels.Difensori: Alderweireld, Boyata, Denayer, Vermaelen, Vertonghen.Esterni: Carrasco, Castagne, Chadli, Hazard T., Meunier.Centrocampisti: De Bruyne, Dendoncker, Praet, Tielemans, Vanaken, Witsel.Trequartisti: Doku, Hazard E., Mertens, Trossard.Attaccanti: Batshuayi, Bentenke, LukkauRiserve: ​Kaminski, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verschaeren & De Ketelaere.