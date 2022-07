Una sconfitta così pesante alla prima di Euro 2022, anche se l’avversario si chiamava Francia, non se l’aspettava nessuno, soprattutto alla luce dei progressi evidenziati dalle ragazze di Milena Bertolini nelle ultime stagioni. Tuttavia la cinquina subita all’esordio non pregiudica il cammino dell’Italia verso i quarti, con gli esperti che vedono le azzurre ancora tra le due formazioni favorite per il passaggio del turno, in quota a 2,10, dietro la Francia offerta a 1,01 ma soprattutto davanti le altre due rivali Islanda, a 2,75 e Belgio a 3. Praticamente impossibile invece la vittoria del girone per i betting analyst con la Francia favorita a 1,10, seguita dal Belgio, fissata a 12, leggermente in vantaggio sull’Islanda a 13, mentre sale a 18 il primo posto di Gama e compagne, stessa quota anche per Snai. Un avvio così negativo nella rassegna inglese ha fatto scendere anche le possibilità di raggiungere la finalissima del torneo, proposta ora tra 25 e 33, con il primo titolo europeo della storia dell’Italia che vale addirittura 100 volte la posta.