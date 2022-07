Proseguono gli europei femminili con la quarta giornata di partite. In campo oggi due sfide del girone c; alle 18:00 si sono affrontate Portogallo e Svizzera mentre in serata Olanda e Svezia. Nella prima gara, grande rimonta delle giocatrici portoghesi che dopo un inizio shock con due gol subiti nei primi cinque minuti hanno riportato il match in parità nel secondo tempo. Per la Svizzera, reti di Coumba Sow del Paris FC e Rahel Kiwic dello Zurigo. A pareggiare i conti ci hanno pensato Diana Gomes del Braga e l'attaccante Jessica Silva.



Nell'altra partita del gruppo C, c'è stato un altro pareggio, questa volta per 1-1. Vantaggio al 36esimo minuto della Svezia con Jonna Andersson e poi la rete di Jill Roord, centrocampista del Wolfsburg che ha permesso all'Olanda di evitare la sconfitta. Domani scenderanno in campo le squadre del girone D, tra cui l'Italia che affronterà alle 21 la Francia. Grande attesa per il debutto delle azzurre.