Partirà stasera con la gara inaugurale tra Inghilterra e Austria l’Europeo femminile 2022, ma per vedere in campo l’Italia bisognerà aspettare domenica quando le azzurre guidate da Milena Bertolini se la vedranno con la Francia, una delle favorite alla vittoria finale. Un girone non facile quello in cui saranno impegnate Gama e compagne, ma per gli esperti è probabile il passaggio del turno, dietro proprio le transalpine, offerte vincitrici del raggruppamento a 1,30, contro il 5,25 dell’Italia. Molto più alte le quote delle altre due avversarie Belgio e Islanda, proposte rispettivamente a 12 e 13 volte la posta. Sarà difficile però dopo il passaggio del gruppo fare molta strada secondo i bookie. Infatti lo scenario più probabile è l’eliminazione nei quarti di finale a 1,85, nettamente avanti a una sconfitta in semifinale, fissata a 5,50 mentre sale a 13 la quota di un’Italia come possibile finalista, eventualità verificatasi due volte nella storia con altrettante sconfitte nella gara decisiva.