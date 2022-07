Il pareggio acciuffato nella ripresa contro l’Islanda tiene vive le speranze di qualificazione dell'Italia femminile che sogna il passaggio ai quarti di finale per poi diventare una delle outsider della manifestazione. Tuttavia, l’Italia vista nelle prime due partite non convince i bookie, che vedono sempre più lontano un possibile primo storico titolo continentale offerto a 100 dagli esperti di Olybet.it, quota che che sale addirittura a 151 per i betting analyst. Difficilissimo anche un approdo di Bonansea e compagne alla finalissima, fissato a 30 volte la posta. Le azzurre cercano anche i gol di Cristiana Girelli, ancora a secco nella competizione. Un ribaltone sul trono delle bomber da parte della numero 10 oscilla tra 65 e 86 volte la posta, con la lotta al momento che sembra ristretta in casa Inghilterra con Beth Mead, proposta a 1,75 in vantaggio sulla connazionale Ellen White data a 4,50.