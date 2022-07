L’Inghilterra passa come prima nel girone con 14 gol fatti e zero subiti: il 5-0 rifilato all’Irlanda del Nord conferma lo stato di forma eccellente delle padrone di casa, che vanno ripetutamente a segno con Kirby, Mead, doppietta di Russo e un autogol di Burrows. Con le inglesi, ecco l’Austria che supera per 1-0 la Norvegia e guadagna l’accesso alla fase a eliminazione diretta da seconda classificata. Decisiva la rete di Billa nel primo tempo.