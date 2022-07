La nazionale italiana di calcio femminile non può più rimandare l'appuntamento con la vittoria agli Europei. Questa sera alle 21:00 le azzurre devono battere il Belgio e sperare che l'Islanda non vinca contro la Francia, già qualificata ai quarti di finale. Il ct Milena Bertolini ha chiesto alle sue "una grande prestazione" e sulla lavagna scommesse le premesse sono buone, visto che l'Italia è favorita a quota 1.79, contro il pareggio a 3.70 e il successo del Belgio a 3.95. Tra le calciatrici più attese c'è Cristiana Girelli, proposta in gol a quota 2.75 sulla lavagna marcatori del match, con Valentina Giacinti a 3.25. Islanda - Francia si gioca in contemporanea e in questo caso all'Italia serve il segno 2: il pronostico è amico di Gama e compagne, visto che la vittoria delle transalpine – nettamente le più forti del girone – vale quota 1.34. Alle stelle invece l'ipotesi che le Azzurre vincano l'Europeo, a quota 150 sulla lavagna scommesse. In prima fila ci sono l'Inghilterra padrone di casa a 3.75, con Francia e Germania molto vicine a quota 4.