Dentro o fuori, l'Italia si gioca tutto in novanta minuti. Alle 21 le Azzurre scendono in campo a Manchester contro il Belgio per l'ultima giornata della fase a gironi degli Europei femminili. La squadra di Bertolini, nonostante il solo punto conquistato nelle prime due giornate con Francia e Islanda, ha ancora speranze di passare il turno: per farlo dovrà necessariamente battere le avversarie del Belgio e sperare che la Francia, già aritmeticamente prima nel gruppo D con 6 punti, non perda contro l'Islanda nell'altro match.- L'Italia femminile deve ripartire e interrompere la striscia di tre partite consecutive senza vittoria. Anche il Belgio cerca il passaggio del turno, per evitare la seconda eliminazione consecutiva ai gironi, e si affida ai precedenti: ha vinto due dei tre scontri diretti storici con l'Italia.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi, Simonetti, Rosucci, Giugliano; Bonansea; Girelli.: Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman, Vanhaevermaet, De Calgny; Dhont, Eurlings, Wullaert.