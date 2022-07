Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Belgio, decisiva per il passaggio ai quarti di finale degli Europei:



"È vero che siamo alla vigilia di una partita da dentro o fuori, ma sarà una notte come le altre perché momenti così importanti li abbiamo già vissuti in passato. I primi due match non sono andati come volevamo, ma le ragazze sono state brave a non farsi travolgere e a riprendere il filo del discorso, specie dopo aver subito il gol a freddo dalle islandesi. La reazione del gruppo c’è stata e domani mi aspetto una grande prestazione”.



PERSONALITA' - “Siamo cresciute tantissimo e ora la gente si aspetta tanto da noi. È una situazione che questo gruppo non ha mai vissuto, ma bisogna rimanere concentrate esclusivamente sul campo e sul nostro gioco, solo così potremo battere il Belgio”.



AVVERSARIE - “Loro possono fare affidamento su giocatrici con una grande esperienza internazionale, giocano bene a calcio e hanno grande temperamento, quindi mi aspetto una sfida molto equilibrata. Noi dovremo ripartire dal nostro gioco e rimanere concentrate anche di fronte a episodi imprevedibili. L’importante è vincere, solo allora daremo un’occhiata al risultato dell’altro incontro”.



CERNOIA OUT - “Arrabbiata per non aver potuto dare il suo contributo ma non ancora in condizione di scendere in campo, nonostante negli ultimi giorni si sia allenata con grandissima voglia”.