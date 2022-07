Esordio durissimo per l’Italia all’Europeo femminile di calcio: contro la Francia le Azzurre hanno incassato un brutto ko per 5-1, chiudendo il primo tempo 5-0, in quella che comunque era la partita più difficile del girone. Per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta – i quarti di finale che cominciano mercoledì 20 luglio – è necessario almeno il secondo posto nel gruppo D, e il pareggio tra l’Islanda e il Belgio è una buona notizia. La squadra di Milena Bertolini potrebbe conquistare il secondo posto provvisorio in classifica già giovedì 14 luglio dopo la doppia sfida Italia-Islanda e Francia-Belgio. Sulla lavagna scommesse le Azzurre sono favorite nella prossima gara – fischio d’inizio per le 18:00 – a quota 2,07, contro il pareggio a 3,35. Il segno 2 a 3,25 costringerebbe l’Italia a dire addio alla speranza dei quarti. Situazione molto diversa in Francia-Belgio, con le transalpine che hanno mostrato di poter ambire alla vittoria dell’Europeo femminile e che in vista della prossima gara sono favorite a quota 1,14, contro il successo belga a 16 volte la posta. Se in chiave passaggio del turno l’Italia può ancora sperare, la situazione è molto diversa per la vittoria della competizione. Due le squadre favorite, l’Inghilterra padrone di casa e la Francia sono davanti a tutte a quota 4,00, con Spagna (5,00) e Germania (6,50) in seconda fila. All’Italia serve un’impresa bancata a 100 volte la posta.