Proseguono gli europei di calcio femminili; questa sera sono andate in scena le due partite del girone B. La Spagna batte la Danimarca con un gol nel finale di Marta Cardona; alle spagnole bastava comunque un pareggio per qualificarsi vista la miglior differenza reti. Spagna che affronterà l'Inghilterra, già qualificata come prima, ai quarti di finale.



Nell'altro match di giornata, tutto facile per la Germania che sconfigge 3-0 la Finlandia con le reti di Sophia Kleinherne, Alexandra Popp e Nicole Anyomi. Le tedesche chiudono il girone a punteggio pieno e se la vedranno con l'Austria nel prossimo turno. Nel programma di domenica, scenderà in campo il gruppo C con due sfide alle 18:00; Svezia-Portogallo e Svizzera-Olanda.