Anche tra quelle che sono già state eliminate o che hanno chiuso a zero punti, nessuna è così scarica e molle, amorfa e senza gioco. Ovviamente mi duole dirlo, perché sono un sostenitore di, il nostro ct, e perché non posso certo dimenticare quello che le sue ragazze seppero fare al Mondiale di tre anni fa, quando un’intera nazione si innamorò di loro.Finora le azzurre hanno giocato in maniera decente, anche se poco ordinata, solo la mezz’ora finale contro l’Islanda. Avrebbero potuto vincere in rimonta (palo di Bonansea e conclusione di Simonetti fuori di un niente), ma avrebbero potuto anche perdere perché, in contropiede e con la squadra lunga, abbiamo rischiato almeno un paio di volte di concedere il secondo gol alle islandesi, ragazze fisiche, ma anche un po’ ruvide, che compongono una Nazionale complessivamente modesta., perché le transalpine sono di un altro pianeta, mentre l’Islanda è un avversario che, se vuoi qualificarti, devi battere senza indugio.A maggior ragione se nel calcolo delle eventualità, peraltro improbabili, mettiamo che l’Islanda passa vincendo con la Francia già qualificata e in campo con le riserve. Comunque, siccome non credo ad una Francia rinunciataria e remissiva, ritengo che la vittoria ci qualifichi, anche se penso che sarà dura, durissima, addirittura improbabile., cioé in piena corsa per la qualificazione che, in caso di vittoria della Francia, otterrebbe anche con un pari,che, ai problemi ad un ginocchio, ha abbinato prove opache e zeppe di errori.ma un terzino di riserva perchè ha perso il posto a beneficio di Bergamaschi.A sinistra, nel ruolo di esterno basso, giocherà Boattin.: Simonetti, la migliore contro l’Islanda, è diventata intoccabile insieme a Rosucci. Caruso, invece, potrebbe lasciare il posto a Giugliano, la più deludente con la Francia.(inspiegabilmente esclusa nel primo tempo con l’Islanda),, ovvero a colei che ha vinto il titolo dei cannonieri nella stagione appena conclusa. Naturalmente siamo tutti ct anche se, nonostante un contratto che scade nel 2023 e una qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo già virtualmente raggiunta. Non resta che provarci. Dando il massimo che abbiamo. Purtroppo non è molto.