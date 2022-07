La Svezia e l'Olanda passano ai quarti di finale dell'Europeo femminile in Inghilterra. Le scandinave, che conquistano il primo posto grazie alla migliore differenza reti, hanno rifilato una cinquina al Portogallo con doppietta di Angeldal, autorete di Costa, rigore della neo-milanista Asllani e sigillo finale di Blackstenius. Sarebbero proprio le svedesi le avversarie dell'Italia in caso di passaggio del turno domani.



L'Olanda invece fatica un po' ma batte 4-1 la Svizzera: autogol di Crnogorevic e Reuteler per il pareggio fino a 5' dalla fine, poi a segno Leuchter con una doppietta e Pelova nel recupero.