Dopo il brutto esordio con la Francia, in conferenza stampa ha parlato Valentina Giacinti, attaccante dell'Italia agli Europei femminili in Inghilterra. "L'Italia è quella che avete ammirato negli ultimi anni, non quella vista con la Francia. Siamo consapevoli che per alimentare il nostro sogno l'unico risultato che giovedì abbiamo a disposizione è la vittoria".