L’Italia deve approcciare al meglio al gruppo J dove è favoritissima per la vittoria e, dunque, per la sicura qualificazione agli Europei. Il primo posto nel girone è infatti a 1.33, e, insieme agli Azzurri, si dovrebbe qualificare la Bosnia, quotata a 5.00, mentre Finlandia e Grecia sono considerate le outsider, a 16.00. Distanza abissale con le altre due squadre del gruppo, Liechtenstein a 100.00 e Armenia a 300.00. Con le Scommesse On Demand di Sisal Matchpoint si può puntare anche sull’eventualità che l’Italia vinca tutte le partite della fase di qualificazione, opzione a 16.00.