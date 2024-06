Getty Images

Europei, l’Inghilterra è un flop! Sebino Nela si lascia scappare un commento poco lusinghiero…: è subito virale

10 minuti fa



Arrivata in Germania da favorita, l’Inghilterra ha lasciato più perplessi che persuasi. La squadra di Southgate fatica a creare e segnare, rumina calcio ed è sì passata come prima nel suo girone ma l’ha fatto con due pareggi (uno senza reti) e con una striminzita vittoria sulla Serbia. In tre partite i Tre Leoni hanno segnato due gol, troppo poco per la squadra che, sulla carta, aveva il potenziale offensivo più esplosivo.



FLOP - Stanno deludendo tutti gli inglesi, anche quelli che si trovano a commentarne le gesta. È il caso di Sebino Nela, opinionista della Rai che è diventato virale sui social nelle ultime ore. L'ex giocatore della Roma era al commento di Inghilterra-Slovenia e si è lasciato sfuggire un commento laconico. "Che fatica...", ha detto, mentre credeva di non essere in diretta, riferendosi al poco spettacolo che Kane e compagni hanno espresso in campo.