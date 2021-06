Terza giornata di partite a Euro2020. Si parte col botto: a Wembley, il gruppo D alza il sipario con il big match, una delle sfide più interessanti di tutta la fase a gironi. Alle 15, l'Inghilterra padrona di casa, infatti, ospita la Croazia vicecampione del Mondo in carica. In serata, invece, in campo tutto il gruppo C: alle 18, all'Arena Naționala di Bucarest, l'Austria sfida la Macedonia del Nord. Alle 21, invece, l'Olanda di de Boer riceve l'Ucraina di Shevchenko ad Amsterdam.



PROBABILI FORMAZIONI



Inghilterra-Croazia (ore 15.00, Sky e Rai 1)



Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Phillips, Mount; Sterling, Kane, Foden



Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Barisic; Modric, Brozovic; Perisic, Vlasic, Rebic; Petkovic



Austria-Macedonia del Nord (ore 18.00, Sky)



Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Grillitsch, Schlager; Lazaro, Alaba, Sabitzer; Kalajdzic



Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Ademi, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trajkovski



Olanda-Ucraina (ore 21.00, Sky, Rai 1)



Olanda (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Depay, Weghorst



Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavev, Zabarnyi, Matviyenko, Mikolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkovv