Europei, quali partite sulla Rai? L'elenco completo

Glistanno entrando nel vivo. Tra conferme e sorprese, tutte le squadre stanno lottando per un posto al sole tra i team che si giocheranno laLegare sono tutte in esclusiva su Sky Sport ma, per chi non fosse abbonato alla pay tv,di queste sono in diretta anche sui canali della Rai. Ma quali partite saranno visibili in chiaro sulla Rai? Ecco l'elenco completoQueste le gare gratis eDanimarca-Inghilterra ore 18.00 - Rai 2Spagna-Italia ore 21.00 - Rai 1Olanda-Francia ore 21.00 - Rai 1

Turchia-Portogallo ore 18.00 - Rai 2Belgio-Romania ore 21.00 - Rai 1Svizzera-Germania ore 21.00 - Rai 1Croazia-Italia ore 21.00 - Rai 1Olanda-Austria ore 18.00 - Rai 2Inghilterra-Slovenia ore 21.00 - Rai 1Ucraina-Belgio ore 18.00 - Rai 2Georgia-Portogallo ore 21.00 - Rai 1Ottavi di finale (37) 1A-2C ore 21.00 - Rai 1Ottavi di finale (39) 1B-3A/D/E/F ore 21.00 - Rai 1Ottavi di finale (41) 1F-3A/B/C ore 21.00 - Rai 1Ottavi di finale (44) 1D-2F ore 21.00 - Rai 1

Quarti di finale (45) V39-V37 ore 18.00- Rai 2Quarti di finale (46) V41-V42 ore 21.00 - Rai 1Quarti di finale (48) V40-V38 ore 18.00 - Rai 2Quarti di finale (47) V43-V44 ore 21.00 - Rai 1Semifinali (49) V45-V46 ore 21.00 - Rai 1Semifinali (50) V47-V48 ore 21.00 - Rai 1Finale V49-V50 ore 21.00 - Rai 1