. Gli azzurrini perdonocon l’Inghilterra e salutano il torneo dopo una gara che lascia tanti rimpianti. I ragazzi diinfatti fanno meglio degli inglesi nella prima frazione ma si fanno rimontare nella ripresa, subendo due reti da corner. Unica consolazione resta il pass già strappato per ilche si svolgerà in Indonesia nel- La gara è giocata su buoni ritmi, aperta e piena di occasioni per entrambe le squadre. L’Italia parte forte e sfiora in un paio di occasioni il vantaggio.ci pensaa portare avanti gli azzurrini su rigore. Dopo un approccio migliore degli azzurrini, esce fuori l’Inghilterra che si riversa nella metà campo avversaria.è bravo a sventare il pari più volte e così il primo tempo si chiude con l’Italia avanti.- Nella ripresa gli inglesi ci provano con ancora più convinzione e provano a far valere la loro maggiore fisicità. La svolta arriva al 56’. L’allenatore dei Tre Leonimanda in campoche, dopo solo due minuti, lo ripaga con l’1-1. Il pareggio arriva sugli sviluppi di un corner. I ragazzi diprovano a reagire e vanno vicini al nuovo vantaggio con il neo entratoma la beffa è dietro l’angolo. Altro corner, all’82’, e altra rete inglese. Questa volta ci pensaa insaccare il 2-1 che pone fine alle speranze azzurre. L’Italia prova il forcing finale ma non bastano neanche i 7 minuti di recupero: